Роспотребнадзор разработал материал о правах потребителя на фоне ситуации с COVID-19

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разработал справочный материал по вопросам защиты прав потребителя в условиях распространения COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

"В связи с массовым поступлением обращений потребителей по вопросам защиты прав потребителей в условиях распространения нового коронавируса COVID-19 Роспотребнадзором разработан и размещен необходимый справочный материал на сайте Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.

В памятке "Коронавирус COVID-19: какие права есть у потребителя и как их защитить" содержатся ответы на вопросы, рекомендации и образцы заявлений по ситуациям, связанным с отказом потребителей от туристских, транспортных, посреднических и других услуг, или в связи с невозможностью их получения.

В памятке содержатся восемь разделов, среди которых туристические услуги, транспортные услуги, отказ от гостиничных услуг зарубежных и российских отелей, отказ от услуг онлайн-бронирования, финансовые услуги. Памятка снабжена образцами заявлений для их оперативной подготовки и подачи исполнителям услуг.

В ведомстве отмечают, что при решении вопроса о возврате платы за неоказанные услуги по причине принятия мер ограничительного характера целесообразно рассматривать встречное предложение исполнителя услуг и стараться урегулировать спор в досудебном порядке.