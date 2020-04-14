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Минтранс создал структуру по развитию международных транспортных коридоров в России

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс создал автономную некоммерческую организацию "Дирекция международных транспортных коридоров" (ДМТК), через которую вместе с другими ведомствами намерен принимать решения о развитии проходящих по территории России международных транспортных коридоров.

Как говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина от 10 апреля, Минтранс будет назначать руководителей ДМТК, вести надзор за ее деятельностью и тратами. Дирекция должна быть зарегистрирована в течение месяца.

Минтранс, Минэкономразвития и другие заинтересованные федеральные структуры решили создать ДМТК в рамках федерального проекта "Транспортно-логистические центры", сообщил источник "Интерфакса", близкий к Минэкономразвития. Предполагается, что АНО станет организационной площадкой взаимодействия федеральных властей и бизнеса для обсуждения вопросов развития международных транспортных коридоров.

Планировалось, что организация будет управляться через наблюдательный совет несколькими органами власти на уровне руководителей.

"Одной из задач ДМТК является формирование единого понимания о существующих возможностях транспортной инфраструктуры и перевозчиков вдоль маршрутов МТК, включая территории иностранных государств, необходимости создания инфраструктурных объектов (автомобильных и железных дорог, портовых терминалов, пунктов пропуска, сельскохозяйственных и промышленных ТЛЦ), а также международных совместных транспортных предприятий. Такие вопросы сейчас обсуждаются в рамках межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, межправкомиссий со странами коридора "Север-Юг" и в других международных форматах", - сказал собеседник агентства.

Еще ДМТК будет анализировать информацию Минпромторга и РЭЦ о текущем и перспективном производстве, рыночном экспортном спросе на российские товары, сведения о развитии конкурирующих маршрутов международных транспортных коридоров в обход России.

"На первом этапе планируется осуществлять данную работу в отношении 10 маршрутов: ЕЗК, Транскаспийский маршрут коридора Север-Юг, западный и восточный обходы Каспийского моря в направлении Ирана, Индии и стран ЮВА, Приморье-1, Приморье-2 (на основе технологий беспилотного движения), Экономический коридор Россия-Китай-Монголия, железнодорожный коридор Восток-Запад, Панъевропейские коридоры №2 и №9", - сказал источник агентства.

Официальным комментарием Минтранса "Интерфакс" пока не располагает.

Минтранс ДМТК Минэкономразвития Минпромторг РЭЦ Михаил Мишустин

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