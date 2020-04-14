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WWF России сообщил о росте числа браконьеров в период самоизоляции

WWF России сообщил о росте числа браконьеров в период самоизоляции
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF России) сообщают об увеличении числа браконьеров на фоне введенного режима самоизоляции из-за коронавируса по сравнению с апрелем прошлого года.

"Удержатся в четырех стенах чрезвычайно сложно, хочется бурной деятельности, поэтому многие, особенно в отдаленных населенных пунктах, где режим самоизоляции не так строг, как в крупных городах, отправляются на речку, в горы или в лес. Кроме того, многие готовились к началу весенней охоты, и введенный запрет остановил далеко не всех", - считает директор программ WWF России по сохранению биоразнообразия Дмитрий Горшков, слова которого приводит пресс-служба.

Еще одной причиной участившихся случаев браконьерства стало то, что "в моменты потрясений люди предпочитают надеяться на себя и чувствовать себя автономно, запасаются солью, спичками, а также готовят запасы мяса, рыбы и дров на крайний случай".

В фонде отметили, что государственные инспекторы в области охраны окружающей природной среды работают в усиленном режиме, количество рейдов на некоторых территориях увеличилось.

По данным WWF России, в заказнике "Касмалинский" Алтайского края общественными инспекторами была задержана группа "черных лесорубов" с незаконно заготовленной древесиной. Растет количество задержаний и в Приморье. Оперативными группами охотнадзора с 16 по 30 марта был составлен 31 протокол об административном правонарушении, а в период с 31 марта до 6 апреля - 144 протокола.

WWF России

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