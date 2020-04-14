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"Роскино" решило запустить первый в мире онлайн-кинорынок

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Роскино" хочет организовать первый международный онлайн-кинорынок вместо отменившихся зарубежных кинорынков в рамках фестивалей. Об этом сообщила глава компании Евгения Маркова на онлайн-конференции во вторник.

"У нас действительно сейчас есть что показать, и мы всей индустрией разработали идею с первым международным онлайн-рынком. Аналогов в мире нет, это очень амбициозный проект, потому что сроки, которые мы себе ставим, очень короткие - всего 1,5 месяца. Сейчас важно придать некий толчок отрасли", - сказала она.

По ее мнению, сейчас происходит смена приоритетов и трендов. Макарова считает, что "все физические выставки, где мы себя представляем, будут сокращаться по количеству дней и будут переходить в онлайн".

Она отметила, что сейчас в разных странах мира возникает потребность в новом контенте. "Ситуация, когда мы уже все пересмотрели, в Okko, Netflix, в Ivi и на Amazon, присутствует не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Наши коллеги наблюдают большой интерес со стороны платформ, и мне кажется, что для нас это новые возможности, чтобы нас увидели закупщики из тех стран, где Россия не так активно представлена", - добавила Маркова.

Роскино

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