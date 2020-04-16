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Генпрокуратура заявила, что в России стало меньше убийств и уличных преступлений

Генпрокуратура заявила, что в России стало меньше убийств и уличных преступлений
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2020 года Генпрокуратура отметила сокращение на 4,9% числа зарегистрированных убийств и покушений на убийства, сокращение уличной преступности на 3,3% при общем росте преступности на 4%.

Тенденция к росту преступности отмечается с февраля 2019 года. По данным надзорного ведомства, в январе 2020 года преступность выросла на 3,8%, феврале - на 5,3%, марте - на 1,9%. Прокуроры отметили рост всех категорий преступлений, в том числе особо тяжких - на 3%, тяжких - на 14,2%.

Убийств и покушений стало меньше на 4,9%, случаев умышленного причинение тяжкого вреда здоровью - на 3,3%, побоев - на 20,2%, истязаний - на 3,4%.

Количество краж увеличилось на 4,5%, мошенничеств - на 21,3%.

Число грабежей снизилось на 8,4%, разбоев - на 22,4%. "Снизилось на 1,4% количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 3,3% - уличная преступность", - сообщили в Генпрокуратуре. Представитель ведомства отметил, что кардинальных изменений в динамике преступности в целом за год не наблюдается.

В МВД 15 апреля привели похожие цифры и отметили в том числе снижение числа преступлений, совершаемых на транспорте, и рост преступлений в сфере IT-технологий и мошенничеств с использованием электронных средств платежа. В марте 2020 года число убийств и покушений снизилось на 1,5% по сравнению с мартом 2019 года, число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью снизилось на 5,1%, разбоев - на 11,3%, грабежей - на 12,4%.

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Генпрокуратура коронавирус МВД

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