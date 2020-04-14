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Москалькова высказалась за возвращение прокуратуре права возбуждать уголовные дела

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает большим недостатком отсутствие полномочий у прокуроров возбуждать уголовные дела.

"Как известно, прокурор сегодня не может сам возбудить уголовное дело... Мне кажется, это большой недостаток статьи 37 УПК РФ", - сказала Москалькова в эфире "Вести ФМ".

"Несколько лет назад у прокурора эти полномочия ушли и мне кажется, что их не хватает для того, чтобы можно было вот этим инструментарием восстановить нарушенное право", - отметила она.

Москалькова пояснила, что "к нему (прокурору - ИФ) приходит жалоба, он посмотрел, что постановление об отказе уголовного дела было незаконным, и обращается к следователю своим процессуальным документом с требованием отменить это постановление и возбудить уголовное дело. Следователь проводит вновь доследственную проверку и выносит вновь решение об отказе, а сам прокурор не может возбудить дело и обязать провести расследование уголовного дела".

В 2011 году Следственный комитет оформился как самостоятельное ведомство, до этого с 2007 года СК работал в структуре прокуратуры.

В результате реформирования прокуроры утратили право инициировать уголовные дела, а также руководить следствием посредством обязательных указаний. Прокуроры, таким образом, потеряли позиции руководителей процесса.

Татьяна Москалькова СКР Генпрокуратура

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