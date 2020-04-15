Первомайскую демонстрацию отменили в Приморье из-за коронавируса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Традиционную первомайскую демонстрацию во Владивостоке, в которой обычно участвуют десятки тысяч человек, отменили для борьбы с распространением COVID-19, сообщило в среду правительство Приморья.

"Первомайскую демонстрацию отменили в Приморье. Традиционное многотысячное шествие по историческому центру Владивостока, концерты на Спортивной набережной и других локальных площадках города не будут проводить в этом году в Международный день солидарности трудящихся", - сообщается в телеграм-канале правительства края.

Решение об отмене массовых мероприятий на 1 мая во Владивостоке вызвано непростой эпидемиологической ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день в Приморье.

В регионе подтверждено 32 случая заражения коронавирусом, в том числе двух человек спасти не удалось. В регионе действует режим самоизоляции.

В первомайском шествии в прошлом году по центральным улицам города участвовали более 20 тыс. человек.