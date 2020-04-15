Минпромторг РФ потратит более 700 млн руб. на концепцию сверхзвукового бизнес-джета

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг России намерен потратить более 700 млн рублей в 2020-2021 годах на разработку концепции создания сверхзвукового гражданского самолета (СГС), следует из материалов на сайте госзакупок.

"Имеющийся научно-технический задел недостаточен, что не позволяет начать опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию СГС нового поколения. (...) Разработки технологий, которые необходимы для создания СГС, ведутся не системно, технологии развиваются неравномерно", - считают в Минпромторге.

В ведомстве опасаются, что из-за отсутствия единого подхода к формированию облика и параметров нового сверхзвукового самолета будет получен "несбалансированный набор отдельных нескоординированных между собой технологий с разными уровнями готовности".

Научно-исследовательская работа должна устранить эти проблемы - по ее итогам к декабрю 2021 года будет сформирована единая техническая концепция и программа создания сверхзвукового гражданского самолета.

Согласно документу, необходимый уровень готовности критических технологий может быть достигнут к 2030 году, после чего можно будет приступать к непосредственной разработке самолета.

Для этого, по данным Минпромторга, должен быть найден "рациональный компромисс" между приемлемыми экологическими (звуковой удар, шум в районе аэропорта), конкурентоспособными летно-техническими (скорость, дальность, условия базирования) и экономическими (цена самолета, стоимость летного часа) характеристиками.

В документе отмечается, что на первом этапе рассматривается возможность создания небольших сверхзвуковых самолетов со скоростью порядка 1,6-1,8 Мах, а впоследствии, "при накоплении необходимого технологического и эксплуатационного опыта" перейти к созданию магистральных самолетов с 30-50 пассажирами и более высокой скоростью - до 2 Мах.

Кроме того, в планируется провести анализ рыночных перспектив сверхзвукового гражданского самолета в России и за рубежом, а также предварительно оценить стоимость и сроки реализации программы. Однако уже на этом этапе понятно, что "разработка СГС, включая разработку и внедрение новых технологий, потребует значительных ресурсов для ее реализации".

Всего на выполнение этих исследований планируется выделить почти 718 млн рублей: 213 млн в 2020 году и 504 млн в 2021 году.

Как сообщал "Интерфакс", в настоящее время по контракту между Минпромторгом и ЦАГИ ведутся исследовательские работы стоимостью почти 1,4 млрд рублей, направленные на создание демонстратора сверхзвукового гражданского самолёта. Кроме того, работы в этом направлении ведутся и в компании "Туполев", в советское время производившей сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144.

В декабре 2019 года ЦАГИ сообщал, что индустриальными партнерами России при создании сверхзвукового бизнес-джета может стать фонд Mubadala из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Переговоры с руководством этого фонда также проводил глава ОАК Юрий Слюсарь на Dubai Airshow.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что "создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолёта - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации".

Он отмечал, что в России отсутствует необходимая для создания такого самолёта маршевая силовая установка - серийно производимый НК-32 (двигатель стратегического ракетоносца Ту-160 - ИФ) не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.

По словам министра, с 2022 по 2026 год может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование нового сверхзвукового самолёта силами ОАК с привлечением входящих в её структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности.

В январе 2018 года подумать над созданием сверхзвукового пассажирского самолета призывал президент Владимир Путин. Понаблюдав за полетом стратегического ракетоносца Ту-160 в Казани, Путин заявил: "Надо сделать гражданскую версию". Глава ОАК Юрий Слюсарь тогда ответил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.