ПФР будет автоматически оформлять маткапитал на детей, родившихся после 15 апреля

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Материнский капитал на детей, которые родились 15 апреля и позднее, будет оформляться автоматически на основе сведений из реестра ЗАГС, говорится в сообщении информационного центра по коронавирусу стопкоронавирус.рф.

Для оформления капитала на детей, родившихся раньше, необходимо подать заявку по почте или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.

"После регистрации заявления в Пенсионном фонде маму пригласят в клиентскую службу ПФР к назначенному времени, чтобы она представила документы личного хранения, такие как паспорт или свидетельство о рождении детей", - добавили в сообщении.