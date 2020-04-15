ЦБ объяснил отток ликвидности из российских банков в марте

Население решило запастись наличными для расчетов в период изоляции и на всякий случай

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Отток ликвидности из российских банков в марте 2020 года был связан с ростом спроса на наличные в условиях повышенной неопределенности; когда ситуация стабилизируется, эти средства будут постепенно возвращаться на банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений, прокомментировал Банк России.

За март объем наличных денег в обращении вырос на 0,7 трлн рублей (с учетом средств, использованных для пополнения касс и банкоматов кредитных организаций), отмечает ЦБ.

"В условиях повышенной неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные деньги. Также значимую роль могли сыграть карантинные меры, потребовавшие накопления запасов наличных денег для расчетов в период изоляции", - подчеркивает регулятор.

В целом структурный профицит ликвидности банковского сектора в марте сократился на 1,5 трлн рублей - до 2,3 трлн рублей. Снижению этого показателя на начало апреля способствовали рост объема наличных денег в обращении, оттоки по бюджетному каналу и увеличение остатков средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России.