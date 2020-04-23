Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах

Валютные вклады стали меньше на $5 млрд

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Объем средств физлиц, размещенных на рублевых депозитах банков РФ на срок более месяца, в марте 2020 года снизился на 224,5 млрд рублей, следует из материалов на сайте ЦБ РФ.

Этот отток рублевых средств компенсировал прирост средств, размещенных на рублевых счетах до востребования и на срок до месяца, они увеличились на 244,4 млрд рублей.

В результате общий объем рублевых средств физлиц за месяц увеличился на 19,9 млрд рублей, или на 0,1%, до 24 трлн 522,6 млрд рублей.

Объем валютных вкладов в рублевом эквиваленте в марте вырос с учетом курсовой переоценки на 625,0 млрд рублей, или на 9,9%.

В долларовом эквиваленте объем валютных средств на счетах физлиц за месяц уменьшился на $5 млрд, или на 5,3%, до $89,3 млрд с $94,3 млрд. В том числе объем депозитов на срок более месяца сократился на $4,6 млрд, или на 6,5%, до $65,9 млрд с $70,5 млрд, средства на текущих счетах уменьшились на $0,4 млрд, или на 1,8%, до $23,4 млрд.

Динамика вкладов физлиц в банках РФ в марте 2020 г. (в млрд руб.):