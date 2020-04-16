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Пять человек скончались от коронавируса в Чечне

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пять человек умерли от коронавируса в Чечне, сообщил в среду министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов в эфире телеканала "Грозный".

На среду чеченские врачи зарегистрировали 105 человек с коронавирусом. 15 из них выздоровели.

Под наблюдением находятся 1119 человек, приехавших из стран, которые затронула пандемия.

Сулейманов призвал строго соблюдать принятые в Чечне меры самоизоляции и карантина.

Ранее аэропорт Грозного отказался принимать пассажиров из Москвы, у которых нет справки об отсутствии коронавируса.

Чечня

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