Банк России отложил продажу Азиатско-тихоокеанского банка из-за коронавируса

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что перенес продажу акций Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) с 2020 года на 2021-2022 годы из-за неуверенности в настроениях заинтересованных лиц в связи с пандемией. Все предпродажные процедуры будут проведены заново.

Также регулятор рассчитывает, что перенос аукциона позволит расширить круг желающих и увеличит шансы получить за АТБ адекватную цену. С другой стороны, все заинтересованные лица получат возможность "более точно оценить результаты деятельности банка в новых условиях и его дальнейшие перспективы развития", добавила пресс-служба ЦБ.

Все сроки будут определены и объявлены после подведения итогов деятельности банка за 2020 год и стабилизации ситуации.

Банк России выставил санированный АТБ на продажу и с 1 по 15 апреля принимал заявки от потенциальных покупателей. 16 апреля регулятор сообщил, что получил четыре уведомления о намерении купить 100% банка. Продажа планировалась на август 2020 года.

1 июня ЦБ сообщил, что некоторые заявители "высказали неуверенность в целесообразности приобретения акций банка в настоящий момент без возможности оценить воздействие на деятельность банка пандемии".

Регулятор пообещал, что при принятии решения о способе и сроке продажи АТБ учтет экономическую и эпидемиологическую ситуацию.

О желании увидеть больше ясности в вопросе последствий пандемии для АТБ говорил один из участников предыдущего аукциона - Совкомбанк. Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский в апреле сказал, что кредитная организация может вернуться к вопросу покупки АТБ осенью, если он до этого не будет продан, сейчас этим активом не интересуется. Он предположил, что и другие игроки захотят узнать больше о том, что происходит с АТБ в условиях пандемии.

Предыдущий аукцион по продаже АТБ проводился в марте 2019 года. К нему были допущены Совкомбанк и Московский кредитный банк. Стартовая цена 99,99% акций АТБ составляла почти 9,9 млрд рублей (размер собственного капитала банка), минимальная цена - 6 млрд рублей (размер уставного капитала банка). Торги не состоялись, поскольку ни один из претендентов не принял в них участие.

ЦБ с 26 апреля 2018 года возложил функции временной администрации в АТБ на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС, фонд подконтролен Банку России), мораторий на выполнение требований кредиторов не ввел. Регулятор в ходе инспекционной проверки обнаружил "финансовую пирамиду" в АТБ: банк продавал в своих помещениях векселя ООО "ФТК", не отражая эти операции в финансовой отчетности. Общий объем задолженности по векселям этой компании составил 4,3 млрд рублей.

Азиатско-Тихоокеанский банк по итогам первого квартала 2020 года занял 64-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".