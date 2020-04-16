В Кремле заявили, что Россия примет аппараты ИВЛ от Штатов при необходимости

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия при необходимости готова воспользоваться предложением президент США Дональда Трампа о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очень позитивно. И, собственно, об этой готовности американский президент говорил Путину в ходе недавнего телефонного разговора", - сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что до этого у США был период, "когда они только раскручивали масштабное производство вентиляторов, и когда еще своя промышленность в этом плане не набрала обороты".

"В тот момент им была оказана эта помощь. Сейчас же промышленность постепенно американская набирает обороты, об этом говорил президент Трамп в ходе телефонного разговора и при необходимости, конечно, Россия воспользуется таким любезным предложением", - подчеркнул Песков.

Ранее Трамп объявил в ходе брифинга, что США готовы предоставить России аппараты ИВЛ, когда в стране будет налажено их массовое производство.