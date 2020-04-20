Трамп сообщил о переговорах по поставкам аппаратов ИВЛ в шесть стран

Ранее президент США называл в числе возможных получателей помощи Россию и Иран

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американская администрация провела переговоры с шестью странами о поставках им аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил президент США Дональд Трамп.

"У нас были переговоры с шестью лидерами других стран, и они нуждаются в них (аппаратах ИВЛ - ИФ)", - заявил он в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что США уже отправляют большое количество аппаратов ИВЛ в Мексику, но также намерены помочь и другим странам.

Также он вновь заявил о готовности помочь Ирану в борьбе против коронавируса COVID-19, если такой запрос поступит из Тегерана.

"Если им это нужно, то я был бы готов что-то сделать. Я был бы готов, если от них поступит запрос", - сказал президент США.

На прошлой неделе Трамп уже заявлял о готовности поставлять аппараты ИВЛ в страны, где складывается тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса, в том числе и в Россию. В Кремле заявили, что Россия при необходимости примет помощь от Соединенных Штатов.

Россия в начале апреля отправила в США гуманитарный груз с медицинскими масками и медицинским оборудованием.

Между тем, США продолжают занимать первое место в мире по числу больных и умерших от COVID-19. Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, в стране на данный момент подтверждено 755 533 случаев заражения коронавирусом, скончались 40 461 человек, вылечились 67 172. Сайт Worldometers сообщает о 763 083 инфицированных COVID-19, 40 495 умерших и 70 806 выздоровевших.