Сноуден попросил власти РФ о продлении вида на жительство еще на три года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, подал документы на продление вида на жительство. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг его адвокат Анатолий Кучерена.

"Мы передали в миграционные органы документы на продление вида на жительство Сноудена, который истекает в апреле этого года", - сказал адвокат.

По его словам, американец просит российские власти продлить ему вид на жительство еще на три года.

Разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе, канцлера Германии Ангелы Меркель.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там Сноуден сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул гостиницу. Его разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель. Затем Сноуден уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года. Сноудену также был выдан вид на жительство.