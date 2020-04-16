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Сноуден попросил власти РФ о продлении вида на жительство еще на три года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, подал документы на продление вида на жительство. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг его адвокат Анатолий Кучерена.

"Мы передали в миграционные органы документы на продление вида на жительство Сноудена, который истекает в апреле этого года", - сказал адвокат.

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По его словам, американец просит российские власти продлить ему вид на жительство еще на три года.

Разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе, канцлера Германии Ангелы Меркель.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там Сноуден сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул гостиницу. Его разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель. Затем Сноуден уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года. Сноудену также был выдан вид на жительство.

Небо. Самолет. Сноуден

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Сноуден в четверг снова не улетел в Гавану.Сноуден в четверг снова не улетел в Гавану.Сноуден в четверг снова не улетел в Гавану.Сноуден в четверг снова не улетел в Гавану.Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден не останавливался в капсульном отеле аэропорта "Шереметьево", он лишь зашел туда на несколько минут, чтобы поинтересоваться ценами. Корреспонденту "Интерфакса" удалось разыскать капсульный отель в терминале E в "Шереметьево", а также сотрудницу аэропорта, которая видела прилетевшего в Москву 23 июня бывшего сотрудника ЦРУ. Ею оказалась девушка из рецепции отеля.Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в четверг вновь не сел на борт самолета до Гаваны, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта. "Пассажира с такой фамилией на борту нет", - отметил источник. Сноуден прибыл в Москву 23 июня из Гонконга. 24 июня экс-сотрудник ЦРУ зарегистрировался на рейс Москва-Гавана, однако на борту самолета его не оказалось.Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в четверг вновь не сел на борт самолета до Гаваны, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта. "Пассажира с такой фамилией на борту нет", - отметил источник. Сноуден прибыл в Москву 23 июня из Гонконга. 24 июня экс-сотрудник ЦРУ зарегистрировался на рейс Москва-Гавана, однако на борту самолета его не оказалось.Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в четверг вновь не сел на борт самолета до Гаваны, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта. "Пассажира с такой фамилией на борту нет", - отметил источник. Сноуден прибыл в Москву 23 июня из Гонконга. 24 июня экс-сотрудник ЦРУ зарегистрировался на рейс Москва-Гавана, однако на борту самолета его не оказалось.Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден не останавливался в капсульном отеле аэропорта "Шереметьево", он лишь зашел туда на несколько минут, чтобы поинтересоваться ценами. Корреспонденту "Интерфакса" удалось разыскать капсульный отель в терминале E в "Шереметьево", а также сотрудницу аэропорта, которая видела прилетевшего в Москву 23 июня бывшего сотрудника ЦРУ. Ею оказалась девушка из рецепции отеля.Сноуден не был постояльцем капсульного отеля в "Шереметьево".
Сноуден в четверг снова не улетел в Гавану.
Эдвард Сноуден РФ

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