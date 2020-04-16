ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании подростка, планировавшего нападение на школу с оружием и, предположительно, взрывчаткой. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, у него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении.

"По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, иных предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение",- сообщили в ФСБ.