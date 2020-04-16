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Подросток стал фигурантом трех дел из-за планов совершить теракт в школе Красноярска

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовные дела о подготовке к теракту, обучении терроризму и изготовлении взрывчатки в отношении 14-летнего подростка, планировавшего нападение на школу в Красноярске, сообщает в четверг пресс-служба СКР.

По предварительной версии следствия, несовершеннолетний задумал преступление в январе 2020 года. Он отыскал в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в постройке, принадлежащей его отцу.

Уголовные дела возбуждены по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ).

Подросток задержан, следствием устанавливаются все обстоятельства происшедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.

Ранее со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Красноярскому краю сообщалось, что спецслужбы предотвратили теракт в одной из красноярских школ. Был задержан житель Красноярска 2006 года рождения, у него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, а также, предположительно, самодельные взрывные устройства, средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении.

На опубликованном ФСБ видео с задержанием и частью допроса подросток признает, что оружие принадлежало ему и предназначалось для "расстрела школы". Отвечая на вопрос сотрудника ФСБ, когда планировалось нападение, задержанный ответил: "19-20 апреля".

СКР Красноярск

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