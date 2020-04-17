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В МЧС подтвердили пользу ношения масок в общественных местах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ношение масок в общественных местах и транспорте поможет ограничить распространение COVID-19, однако на свежем воздухе, когда нет скопления людей, носить ее не стоит.

Как заявила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Жанна Терехова, средства индивидуальной защиты необходимы только при нахождении в окружении людей.

"Использовать маску не стоит на открытом воздухе, если на близком расстоянии нет других граждан, тогда лучше дышать свежим воздухом", - подчеркнули в МЧС РФ.

Она пояснила, что рекомендации МЧС не расходятся с рекомендациями Роспотребнадзора. Маску следует надевать в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, при уходе за больным.

При этом в рекомендациях по мерам безопасности в транспорте и общественных местах, разработанных научным институтом ведомства, особо указано, что ношение средств индивидуальной защиты поможет ограничить распространение вируса.

МЧС

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