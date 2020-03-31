В Псковской области отменили все публичные богослужения

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Митрополит Псковский и Порховский Тихон издал указ, согласно которому с 31 марта и до особого указания отменяются все общественные богослужения в Псковской области, сообщает пресс-служба епархии.

"В храме могут находиться только священник, клир и необходимые для совершения богослужения сотрудники", - говорится в сообщении.

Желающие причаститься миряне смогут войти в храм в количестве не более чем двух человек в оговоренное время.

В пресс-службе отметили, что причаститься можно будет не во время богослужения, а когда службы в храме нет.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.