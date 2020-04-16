Онищенко заявил, что пока нет научных данных о рукотворном происхождении COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Пока нет научно подтвержденных данных о том, что коронавирус COVID-19 создан человеком и его распространение произошло из-за утечки из лаборатории в Китае. Об этом заявил в четверг "Интерфаксу" бывший главный государственный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Пока таких научно подтвержденных данных нет. Анализ генетических паспортов штамма коронавируса, которые опубликованы в ген-банке, показывает, что нет ничего, что могло бы говорить о преднамеренных модификациях", - сказал Онищенко в ответ на просьбу прокомментировать версию об утечке вируса из лаборатории в Китае.

По словам Онищенко, в мире, в том числе в Европе, в настоящее время циркулируют три подтипа коронавируса - два из них имеют китайское происхождение, третий пришел из Юго-Восточной Азии. "Судя по анализам, третий подтип и не был никогда в Китае", - сказал он.

"Причины преодоления COVID-19 межвидового барьера, в том числе и в результате возможного преднамеренного изменения его свойств, должны быть изучены с целью выработки профилактических мер в настоящее время и на будущее", - сказал Онищенко.

В настоящее время Онищенко - первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке.

В мире зарегистрировано 2 млн 97 тыс. 101 случай COVID-19, сообщает в четверг сайт Worldometers, отслеживающий данные о вирусе. В настоящее время болеет 1,44 млн человек. Выздоровели 523,4 тыс. человек. Умерли 135,7 тыс. человек.

Свыше 3,4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки (+14%), общее число достигло почти 28 тысяч, сообщил оперативный штаб.