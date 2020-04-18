В России сделано уже 1,8 млн тестов на коронавирус

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщает, что общее число исследований на новую коронавирусную инфекцию в РФ увеличилось до 1,83 млн.

По состоянию на 17 апреля проведено 1 млн 831 тыс. 892 лабораторных исследований, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

За сутки проведено более 110 тыс. тестов.

Также в Роспотребнадзоре сообщают, что по состоянию на 17 апреля под контролем остаются 132,2 тыс. человек.

По официальным данным на субботу, всего в России зарегистрировано 36 793 заболевших.