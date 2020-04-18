Регионы заинтересовались предложением "Ростеха" внедрить систему распознавания лиц

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Двадцать регионов заинтересованы в применении системы распознавания лиц, задействованной в Москве для борьбы с нарушителями ограничительных правил, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе".

В пресс-службе госкорпорации рассказали, что предложили регионам внедрить системы распознавания лиц своего технологического партнера NtechLab и получили множество заинтересованных отзывов. NtechLab уже прорабатывает возможности сотрудничества с 20 регионами из семи федеральных округов России.

"Технологии на основе искусственного интеллекта доказали свою действенность в борьбе с коронавирусом во всем мире", - заявил представитель "Ростеха".

"Ростех" владеет 12,5% компании NTechLab.

В 2019 году сообщалось, что подключением городских камер к системе распознавания лиц занимались специалисты компании NtechLab.

Видеозаписи с городских камер проходят анализ в режиме реального времени: система на базе нейронных сетей отслеживает перемещения людей или объектов на территории, определяет лица в видеопотоке и сравнивает результаты поиска с базами данных, а также позволяет определить пол и возраст человека. Алгоритм находит лицо за несколько секунд.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице используют системы распознавания лиц для пресечения нарушений карантина.