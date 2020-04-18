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Что произошло за день: суббота, 18 апреля

Ужесточение контроля за передвижением в Москве и сошествие благодатного огня в Иерусалиме

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- С 22 апреля контроль пропусков передвижения в Москве станет автоматическим. Теперь обязательно указывать в пропуске номер проездного документа на общественный транспорт, иначе пластиковая карта не сработает. Контролировать автомобилистов будут с помощью камер. Указать номер машины в пропуске необходимо за 5 часов до поездки. Его отсутствие будет фиксироваться автоматически. Обладателям служебных удостоверений также придется оформить пропуска для передвижения. В Госдуме уже указывают, что это требование вынуждает силовиков передавать данные в мэрию. Появляется риск утечки сведений, к примеру, о машине, перевозящей радиоактивные отходы или деньги. Хакеры уже атаковали систему редактированию данных для пропусков. Столичные власти же продолжают аннулировать пропуска с нарушениями.

- В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом. Всего в России зарегистрировано 36 793 инфицированных. В Роспотребнадзоре заявляют, что к настоящему моменту в стране уже проведено 1,8 млн тестов на COVID-19. Также в службе ответили на критику Александра Лукашенко и заявили, что переданные Белоруссии тесты способны определить даже бессимптомных носителей.

- В РФ продлили срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений. Это касается документов, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. Также с 15 марта по 15 июня приостанавливается течение сроков временного пребывания иностранцев в РФ.

- В Иерусалиме сошел благодатный огонь. Церемония в этом году прошла в практически пустом храме Гроба Господня. В Кремле сообщили, что Владимир Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя.

- РПЦ приравняла инопланетян к бесам. Митрополит Иларион привел в пример книгу известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза, в которой автор сравнивает рассказы о замеченных НЛО с историями о явлениях бесов.

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