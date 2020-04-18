В архангельской психбольнице осталось 14 медработников из-за карантина по COVID-19

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Архангельской клинической психиатрической больнице один из сотрудников заразился коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб.

В психонаркологическом отделении больницы проводятся карантинно-ограничительные мероприятия.

В результате 32 медицинских работника отделения находятся на домашней самоизоляции, а 52 пациента отделения оставлены под круглосуточным наблюдением четырнадцати медицинских работников.

В настоящее время проводятся лабораторные обследования всех пациентов и сотрудников больницы.

В Архангельской области 39 заболевших COVID-19.