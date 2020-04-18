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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
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У более чем у 50 пациентов и сотрудников психбольницы в Архангельске заподозрили COVID-19

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Более чем 50 пациентов и сотрудников Архангельской государственной клинической психиатрической больницы, согласно предварительному тестированию, заражены коронавирусом, учреждение закрыли на карантин.

Как сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Романа Бузинова, первоначально инфекция была выявлена у одной из сотрудниц. В контактный круг с заболевшей попало большое число людей, в том числе пациенты и работники учреждения.

"Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет", - заявил Бузинов.

Отдельно стоящее здание отделения больницы перепрофилируется: один из этажей - под инфекционное отделение для заболевших, второй - под обсерватор, для тех, кто попал в круг контактов.

Определен первый круг контактов с заболевшей вне учреждения, эти люди определены на домашнюю самоизоляцию.

В Архангельской области 39 подтвержденных случаев COVID-19.

Архангельск

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