Депутаты подготовили проект о возможности сноса домов при нарушении прав соседей

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Проект поправок в Гражданский кодекс позволит прописать права соседей по дачным участкам и допустит снос домов в случае нарушения прав соседей, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Проектом предусматривается, что собственник, в том числе, обязан снести здание или сооружение, оказывающее недопустимое воздействие на соседний участок. А соседи вправе требовать, чтобы собственник соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы", — сказал Крашенников в интервью "Российской газете".

Он добавил, что поправки также ограничат возможность строительства зданий и сооружений, если их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок. Кроме того, поправками будут регламентироваться права соседей, в том числе не позволяющие собственнику углублять свой участок таким способом, чтобы грунт соседнего участка лишился опоры. Также не разрешат сооружать колодцы, препятствующие поступлению воды на соседний участок.

При этом, по словам Крашенникова, дачникам придется терпеть дым и шум с соседнего участка, пока они не превышают нормативов.

Он уточнил, что в блоке поправок Гражданского кодекса, в частности, пропишут положение о соседских правах. "Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.

По его словам, соседские отношения будут регламентироваться сводом правил, на основе которого будет проводиться судебная практика.