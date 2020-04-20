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Путин заявил, что вакцинировать от COVID-19 нужно прежде всего медиков

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что противокоронавирусная вакцина, эффективность которой будет подтверждена, в первую очередь должна использоваться для защиты медработников.

"Я думаю, что это само собой разумеется. Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они на передовой находятся. Это, безусловно, так", - заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Пандемия коронавируса

Так президент отреагировал на соответствующее предложения заместителя главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Депздрава Москвы, заведующей научно-клиническим отделом Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом инфекционной клинической больницы №2 Елены Цыгановой.

На совещании Цыганова предложила: "Если действительно вакцина будет эффективна и докажет свою реальную работу, возможно, надо будет в первую очередь провакцинировать медперсонал".

С 1 июня российские медики готовы перейти к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса, сообщил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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