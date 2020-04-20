Путин оценил перспективы сотрудничества с другими странами по борьбе с коронавирусом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудничество с зарубежными партнерами по борьбе с коронавирусом будет продолжено, они также оказывают помощь России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо известно практическое взаимодействие с некоторыми партнерами в Италии. Мы в эту страну направили своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава. Что я в этой связи хотел бы сказать, это не просто игра в одни ворота. Это не дорога с односторонним движением", - сказал он в понедельник на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Президент рассказал, что Россия закупает в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции легких. "Это сотрудничество растет", - сказал Путин.

По его словам, на следующий день после того, как самолет военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты прибыл в США, был заключен контракт на поставку датчиков потока воздуха. Президент отметил, что эти датчики необходимы для производства ИВЛ в РФ. "Это сотрудничество будет и дальше развиваться, уверен", - сказал Путин.

"Есть и вещи, которые мы делаем с нуля, делаем достаточно эффективно. Например, мы никогда не производили одноразовые дыхательные контуры для аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас одна из наших компаний начала производство одноразовых дыхательных контуров", - продолжил Путин.

За апрель будет произведено 80 тысяч таких контуров, с мая компания выйдет на 200 тысяч контуров ежемесячно, добавил он.

"Такая работа будет, безусловно, продолжаться по всем направлениям", - сказал президент.

Ситуация с защитными средствами

Он также отметил, что РФ наращивает производство защитных средств - масок, респираторов и защитных костюмов - для обеспечения всем необходимым медиков, а также продолжает активно сотрудничать в этих вопросах с зарубежными странами.

"Одна из тем, которая поднималась, это оснащение наших медицинских учреждений необходимой техникой, оборудованием, средствами защиты. Должен сказать, что здесь наша собственная промышленность наращивает производство, но и достаточно активно сотрудничаем с нашими зарубежными партнерами", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

150 млн масок поступило в Россию из Китая

Путин сообщил, что Россия отправила в Китай в феврале 2 млн масок, сейчас из Китая в РФ уже поступило на сегодняшний день 150 млн масок.

"Мы в начале марта производили в стране всего 1,2 млн масок, до конца месяца будем уже производить уже 3,5 млн в сутки - и в ближайшее время за этим 7,5 млн будем производить. Помимо этого, малые и средние предприятия наладили производство гигиенических масок в объеме 5,8 млн", - добавил президент.

Также глава государства сообщил, что в Россию завезено 1,7 млн защитных костюмов. "Мы нарастили собственное производство с 6 тысяч в середине марта до 20 тысяч. И в ближайшее время, к маю, костюмов будет производиться более 100 тысяч в сутки", - сказал президент.

Кроме того, по его словам, дополнительно из КНР завезено около 2 млн костюмов. Увеличен собственный объём производства респираторов в два раза за месяц - до 280 тыс. в сутки. Из КНР привезли 2,5 млн, до конца апреля будет завезено еще 700 тыс. респираторов, а в мае дополнительно 2,6 млн, добавил президент.