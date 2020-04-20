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МВД РФ зафиксировало рост числа преступлений за три месяца 2020 года

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Число преступлений в России выросло на 4% за январь-март 2020 года в сравнении с предыдущим годом, следует из статистики МВД РФ.

"В январе - марте 2020 года зарегистрировано 510,5 тыс. преступлений, или на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 59 субъектах РФ, снижение - в 26 субъектах", - говорится в краткой характеристике состояния преступности.

По данным статистики, среди регионов с наибольшим темпом прироста числа преступлений лидируют Ингушетия (увеличение на 33,4%), Смоленская область (рост на 29,4%), Еврейский автономный округ (увеличение на 27,9%) и Чукотский автономный округ (плюс 23,3%).

Сильнее всего число преступлений снизилось в Калужской области (на 16,4%), Орловской области (снижение на 11,5%) и Петербурге (на 10,5%).

Согласно документу, четыре преступления из пяти (их доля составляет 80,9%) регистрируются в городах и поселках городского типа - всего 412,9 тыс., а почти пятая часть (18,7%) - в сельской местности, где зарегистрировано 95,3 тыс. преступлений.

"Ущерб от преступлений составил 91,9 млрд рублей, что на 17,7% меньше аналогичного показателя прошлого года. Причем (86,8%) ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - отмечается в статистике.

МВД РФ

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