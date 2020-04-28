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Красноярская полиция отметила спад пьяных преступлений на 63%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае в апреле число преступлений, совершенных в пьяном виде, снизилось на 63,7% по сравнению с прошлогодним показателем, завили в региональном управлении МВД. Там связали это со введенным запретом на продажу алкоголя после 18:00 и до 10 утра.

Пандемия коронавируса

"С начала года количество таких преступлений составило 2208, что на 22,6% ниже уровня прошлого года", - подсчитали в полиции.

С момента введения запрета 2 апреля, за три недели в регионе было совершено всего 250 подобных преступлений.

Также почти в два раза (на 48,5%) снизилось число таких административных правонарушений, как появление в нетрезвом виде в общественных местах, всего за три недели полицейские зафиксировали 693 таких факта.

Предприниматели стали в полтора раза чаще нарушать введенные ограничения на торговлю алкоголем, с начала апреля зафиксировано 95 таких фактов.

Запрет на ночную продажу алкоголя в Красноярском крае расширили по предложению руководителя краевого управления МВД Александра Речицкого. Он обратил внимание регионального парламента на то, что с начала введения карантинных мер в регионе число бытовых преступлений выросло почти на 20%. Он связал это с тем, что на тот момент продавать алкоголь можно было до 23 часов.

МВД Красноярский край коронавирус Александр Речицкий

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