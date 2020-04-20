Мишустин разрешил беспошлинный ввоз в РФ тестов на COVID-19, аппаратов ИВЛ и масок

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил беспошлинный ввоз в Россию медицинских товаров для борьбы с коронавирусом, если они предназначены для безвозмездной передачи медицинским учреждениям, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, речь идет о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции легких, медицинских масках и защитных костюмах. Такую продукцию можно будет ввозить без уплаты таможенных пошлин до 30 сентября.

При этом товары должны быть предназначены для безвозмездной передачи медицинским учреждениям. "Целевое назначение товаров должно подтверждаться специальным документом. Ранее его выдавали уполномоченные органы государственной власти регионов. Теперь такие полномочия также закреплены за Минпромторгом и Минздравом. Это ускорит процесс получения разрешений", - говорится в справке к документу.