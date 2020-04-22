Мантуров заявил о планах нарастить до 3,5 тыс. производство аппаратов ИВЛ в июне

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Производство аппаратов искусственной вентиляции легких только в апреле будет увеличено в России в восемь раз, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"За счет экстренных решений в апреле будет увеличено производство ИВЛ в восемь раз - со 100 в марте до 800 единиц. В мае должны выйти на 2,5 тыс. штук и в июне на 3,5 тыс., если партнеры нас в этом не подведут", - сказал Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Он отметил, что работа по импортозамещению ведется с подключением отраслевых институтов и предприятий радиоэлектроники.

"Отгрузка произведенных ИВЛ идет по двум каналам: по контрактам, которые были подписаны регионами напрямую с производителями, и в рамках госконтракта Минпромторга с субъектами и Минздравом в объеме выделенных правительством 7,5 млрд рублей. Это больше 6 тыс. ИВЛ. Основная часть госзаказа придется на май и июнь", - сказал Мантуров.