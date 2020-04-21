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Жителям иркутского поселка вблизи опрокинувшегося грузовика с химикатами рекомендовали покинуть дома

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Власти поселка Култук Иркутской области рекомендовали жителям, проживающим в районе места дорожной аварии, где во вторник опрокинулся грузовик предположительно с химикатами, временно покинуть свои дома, сообщили агентству "Интерфакс" в местной администрации.

"Мы людей оповестили, которые близлежащие улицы живут, чтобы уехали к родственникам, к знакомым на период пока фуру эту не поднимут", - сказал собеседник агентства.

По его данным, грузовик предположительно перевозил химикаты.

"Кислота какая-то, непонятно", - сказал собеседник агентства.

На фото, выложенным очевидцами в соцсетях, видно, что грузовик опрокинулся на "серпантине" на подъезде к Култуку, произошел разлив какой-то жидкости.

Ранее сообщалось, что дорожная авария с участием этого грузовика произошла на 97,6 км автодороги Р258 "Байкал" в Слюдянском районе. Грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся на обочину. Пострадавших нет.

Движение транспорта на этом участке трассы перекрыто, ограничение введено до особого распоряжения.

На месте работают представители МЧС, ГИБДД, подрядной дорожной организации.

Автодорога Р258 "Байкал" связывает Иркутскую область с Бурятией и Забайкальским краем.

Иркутская область

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