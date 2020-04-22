Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:09Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Перевернувшийся на трассе в Прибайкалье грузовик вёз ракетное топливо

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор оценит последствия дорожной аварии в Иркутской области с перевозившим ракетное топливо грузовиком. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем аккаунте в инстаграме.

Фура с ракетным топливом перевернулась на 93-м километре федеральной автодороги Р258 "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области. После аварии одна из бочек дала течь, и ее содержимое вытекло на трассу. "В бочке - АК-27И (Меланж), это вещество представляет опасность при вдыхании его паров. При этом течь дал еще и бак фуры, из которого на дорогу потекли ГСМ (горюче-смазочные материалы - ИФ). А это уже чревато крупными неприятностями: при соединении АК-27И с ГСМ вероятно возгорание", - написала Радионова.

После того, как грузовик подняли с помощью тяжелой техники и оттащили в парковочный карман, место разлива обработали дезраствором.

По предварительной информации радиохимической лаборатории, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ нет, уточнила глава Росприроднадзора.

В среду сотрудники ведомства должны взять пробы почвы на месте происшествия. "И в ближайшее время будут готовы результаты их анализа. Тогда станет понятен и ущерб, нанесенный окружающей среде", - написала Радионова.

Ранее сообщалось, что дорожная авария с участием этого грузовика произошла на 97,6 км трассы "Байкал" возле поселка Култук Слюдянского района. Грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся на обочину. Пострадавших не было.

Движение транспорта на этом участке трассы перекрывалось на несколько часов в обе стороны.

Власти Култука рекомендовали жителям, проживающим в районе места дорожной аварии временно покинуть свои дома. По данным местной администрации, грузовик перевозил, предположительно, химикаты.

По данным МЧС, сотрудники ведомства с использованием изолирующих защитных костюмов обследовали цистерны, повреждений не было, происходила незначительная течь из горловины неустановленного вещества. Остатки топлива и вещества были смыты с дорожного полотна. Угрозы населению не было.

На месте происшествия было задействовано 43 человека, 13 единиц техники.

Автодорога Р258 "Байкал" связывает Иркутскую область с Бурятией и Забайкальским краем.

Росприроднадзор Иркутская область

Новости по теме

Новости

В Ялте пропал замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

Во Владикавказе возбудили дело о насилии против полицейских во время акции протеста

Во Владикавказе возбудили дело о насилии против полицейских во время акции протеста

Идея с бесплатными входящими звонками для россиян за рубежом столкнулась с трудностями

Идея с бесплатными входящими звонками для россиян за рубежом столкнулась с трудностями

Мощные сели начали сходить со склонов вулкана Ключевской на Камчатке

В России выявлены 5 236 новых случаев COVID-19

В России выявлены 5 236 новых случаев COVID-19

Mail.ru открыла продажу умной колонки с голосовым помощником Марусей

Молодого тюменца задержали за подготовку нападения на школу

Молодого тюменца задержали за подготовку нападения на школу

На Тюменском месторождении 14 нефтяников заразились коронавирусом

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Полицейским предложили разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

Полицейским предложили разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');