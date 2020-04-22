Перевернувшийся на трассе в Прибайкалье грузовик вёз ракетное топливо

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор оценит последствия дорожной аварии в Иркутской области с перевозившим ракетное топливо грузовиком. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем аккаунте в инстаграме.

Фура с ракетным топливом перевернулась на 93-м километре федеральной автодороги Р258 "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области. После аварии одна из бочек дала течь, и ее содержимое вытекло на трассу. "В бочке - АК-27И (Меланж), это вещество представляет опасность при вдыхании его паров. При этом течь дал еще и бак фуры, из которого на дорогу потекли ГСМ (горюче-смазочные материалы - ИФ). А это уже чревато крупными неприятностями: при соединении АК-27И с ГСМ вероятно возгорание", - написала Радионова.

После того, как грузовик подняли с помощью тяжелой техники и оттащили в парковочный карман, место разлива обработали дезраствором.

По предварительной информации радиохимической лаборатории, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ нет, уточнила глава Росприроднадзора.

В среду сотрудники ведомства должны взять пробы почвы на месте происшествия. "И в ближайшее время будут готовы результаты их анализа. Тогда станет понятен и ущерб, нанесенный окружающей среде", - написала Радионова.

Ранее сообщалось, что дорожная авария с участием этого грузовика произошла на 97,6 км трассы "Байкал" возле поселка Култук Слюдянского района. Грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся на обочину. Пострадавших не было.

Движение транспорта на этом участке трассы перекрывалось на несколько часов в обе стороны.

Власти Култука рекомендовали жителям, проживающим в районе места дорожной аварии временно покинуть свои дома. По данным местной администрации, грузовик перевозил, предположительно, химикаты.

По данным МЧС, сотрудники ведомства с использованием изолирующих защитных костюмов обследовали цистерны, повреждений не было, происходила незначительная течь из горловины неустановленного вещества. Остатки топлива и вещества были смыты с дорожного полотна. Угрозы населению не было.

На месте происшествия было задействовано 43 человека, 13 единиц техники.

Автодорога Р258 "Байкал" связывает Иркутскую область с Бурятией и Забайкальским краем.