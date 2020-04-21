Онищенко заявил, что переболевшие COVID-19 не должны освобождаться от самоизоляции

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Переболевшие COVID-19 должны наряду со всеми соблюдать режим самоизоляции, так как их иммунитет к вирусу еще не подтвержден, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Соблюдать режим (самоизоляции - ИФ) по-любому нужно", - заявил Онищенко "Интерфаксу" во вторник. Он пояснил, что даже если человек переболел коронавирусом, медики все равно не знают "прочность его иммунитета".

Онищенко сказал, что у человека, переболевшего корью, вырабатывается пожизненный иммунитет, и он пожизненно будет защищен, но с коронавирусом постоянно происходят изменения.

"Здесь же заболевание меняется, и за время распространения вируса появилось три подтипа коронавируса", - обратил внимание бывший санитарный врач.