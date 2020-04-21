Кабмин рассмотрит выделение 9,3 млрд руб. авиакомпаниям за потерю доходов в феврале-марте

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ могут получить 9,3 млрд рублей на возмещение недополученных доходов за февраль и март 2020 года. Об этом говорится в плане преодоления экономических последствий COVID-19, размещенном на сайте правительства.

Так, 1,7 млрд рублей предполагается возместить перевозчикам за февраль, 7,6 млрд рублей - за март и "далее ежемесячно", говорится в плане.

Кроме того, 2,1 млрд рублей планируется направить в качестве компенсации закрытия международных рейсов российским аэропортам.

Как уточняется, данные меры поддержки рассматриваются Минтрансом РФ как дополнительные. На прошлой неделе президент Владимир Путин заявлял, что в качестве экстренной поддержки в условиях COVID-19 авиакомпании РФ получат более 23 млрд рублей. Эти деньги, по его словам, пойдут на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату зарплат и оплату стоянки самолетов - то есть на постоянные расходы.