Совершающий кругосветку парусник "Паллада" второй раз пересек экватор

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Учебный парусник "Паллада", участвующий в кругосветном плавании в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды, дважды за кругосветную экспедицию пересек экватор: первый раз - в Тихом океане, второй -в Индийском океане, сообщает медиацентр экспедиции.

"Оба события на борту отметили обрядом с чистилищем, Непутном и купанием. В Индийском океане обряд посвящения прошли те, кто прибыл на борт позже", - говорится в сообщении.

К 21 апреля, с момента выхода из Владивостока, "Паллада" прошла более 22 тыс. морских миль - расстояние, равное длине экватора. Впереди у фрегата - встреча с барком "Седов", совершающим кругосветное плавание, и совместное следование к берегам Сингапура. Потом фрегат пойдет по маршруту кругосветки и домой - во Владивосток.

Ранее сообщалось, что "Паллада" планирует зайти в Сингапур 4 мая. Кругосветная экспедиция парусного флота Росрыболовства "Паруса мира" организована в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Паллада" вышла из Владивостока 1 ноября 2019 года. Барки "Седов" и "Крузенштерн" отправились из Калининграда 8 декабря 2019 года. Впервые в истории три парусника Росрыболовства встретились в районе Фолклендских (Мальвинских) островов и приняли участие в совместной 200-мильной регате.

На борту учебно-парусных судов проходят практику около 700 курсантов морских колледжей и вузов Росрыболовства.