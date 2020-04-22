Мощные сели начали сходить со склонов вулкана Ключевской на Камчатке

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Лава, поступающая на склон Ключевского вулкана на Камчатке, вызвала сход мощных грязевых потоков, сообщает в среду пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

"По последним данным, длина лавового потока составляла около 1,5 км, грязевые потоки протяженностью до 4,5 км достигли 2 200 м над уровнем моря", - сказал директор ИВиС Алексей Озеров, которого цитирует пресс-служба.

Озеров отметил, что по мере движения по склону вулкана лава взаимодействует с привершинными ледниками, в результате происходят мощные фреатические взрывы (молниеносное испарение воды - термический взрыв) с образованием большого количества пепла, формируются протяженные грязевые потоки.

Он добавил, что в центральном кратере происходят частые взрывы с выбросом раскаленных бомб на высоту до 600 метров над кромкой кратера.

Вершинное извержение Ключевского вулкана продолжается. С ноября 2019 года в глубоком вершинном кратере вулкана происходили стромболианские взрывы, что приводило к накоплению базальтовой-андезибазальтовой лавы. 18 апреля 2020 года из заполненного кратера началось излияние лавового потока в юго-восточном секторе вулкана, оно продолжается и в настоящее время.

В район извержения направлена группа сотрудников Ключевской вулканостанции ИВиС ДВО РАН для оперативного наблюдения за состоянием вулкана.

В настоящее время извержение может представлять опасность для авиации, но не несет угрозы для близлежащих населенных пунктов - поселков Козыревск, Майское и Ключи.

Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.