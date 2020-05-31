Шестикилометровый столб пепла поднялся над вулканом Ключевской на Камчатке

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской, извергающийся на Камчатке, в воскресенье выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН

"По спутниковым данным, пепловый шлейф протянулся на 90 км к юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе этого вулкана не проходят.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.