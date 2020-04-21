Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:12Заразились
на 20.04В России 47 121+4 268В мире 2 472 259+70 880

Заказчики из 45 стран захотели купить российские аппараты ИВЛ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Иностранные заказчики хотят купить в РФ более 28 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявки получены от 45 стран, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе" во вторник.

"Экспортные поставки возможны только после выполнения заказа правительства. Концерн "КРЭТ" сможет приступить к поставкам аппаратов ИВЛ зарубежным заказчикам ориентировочно в июне-июле", - заявили в пресс-службе госкорпорации.

Там отметили, что пока все мощности ориентированы на решение государственных задач и покрытие внутреннего спроса.

Ранее российские аппараты ИВЛ были отправлены в США, Италию и Сербию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.

Ростех ИВЛ Коронавирус

Новости

Минтранс разработал регламент езды на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах

Минтранс разработал регламент езды на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах

РФ вывела двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Главврач петербургской больницы спрогнозировал спад COVID-19 в РФ не раньше июля

Скворцова заявила, что РФ до мая выйдет на "плато" заболеваемости коронавирусом

Скворцова заявила, что РФ до мая выйдет на "плато" заболеваемости коронавирусом

В Боткинской больнице Петербурга оказался 131 медик с коронавирусом

В Боткинской больнице Петербурга оказался 131 медик с коронавирусом

Мишустин разрешил беспошлинный ввоз в РФ тестов на COVID-19, аппаратов ИВЛ и масок

Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

COVID-19 обнаружили у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге

COVID-19 обнаружили у курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге
Пандемия коронавируса

В Центральной России введены дополнительные ограничения из-за COVID-19

В Центральной России введены дополнительные ограничения из-за COVID-19

В спецслужбах опровергли слухи о просьбе ФСБ сообщать о нехватке масок у врачей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');