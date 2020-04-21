Заказчики из 45 стран захотели купить российские аппараты ИВЛ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Иностранные заказчики хотят купить в РФ более 28 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявки получены от 45 стран, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе" во вторник.

"Экспортные поставки возможны только после выполнения заказа правительства. Концерн "КРЭТ" сможет приступить к поставкам аппаратов ИВЛ зарубежным заказчикам ориентировочно в июне-июле", - заявили в пресс-службе госкорпорации.

Там отметили, что пока все мощности ориентированы на решение государственных задач и покрытие внутреннего спроса.

Ранее российские аппараты ИВЛ были отправлены в США, Италию и Сербию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.