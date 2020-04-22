Медик назвал коронавирус серьезной угрозой для людей с сердечными заболеваниями

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова (Петербург) Евгений Шляхто заявил, что коронавирусная инфекция является серьезным риском для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Данный фактор нужно учитывать и "предпринимать какие-то меры взаимодействия с нашими пациентами" для того, чтобы случаи заражения таких больных происходили как можно реже, сказал Шляхов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что в их центре хорошо понимают, как оказывать помощь пациентам с COVID-19, которые имеют и патологию сердечно-сосудистой системы, и онкологию. "Любой пациент, который сегодня поступает по экстренной помощи, должен рассматриваться, как пациент с потенциальной инфекцией", - добавил медик.