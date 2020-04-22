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Жителей Мурманской области обязали писать объяснительные перед выходом в магазин

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Мурманской области местные жители перед походом к врачу или даже в ближайший магазин должны написать объяснение и иметь его с собой, сообщает региональный оперативный штаб.

Таким образом оперштаб отреагировал на просьбу СМИ разъяснить, в каких ситуациях необходимо объяснение, и нужно ли его оформлять заблаговременно или же данный документ составляется в случае остановки сотрудниками полиции.

Объяснение требуется составить заранее перед тем, как пойти в ближайший продуктовый магазин, аптеку или гипермаркет, а также при обращении за медпомощью. При этом оно не потребуется, если человек выгуливает собаку в 100 метрах от дома, гуляет во дворе с ребенком. Объяснение также не требуется тем, кто следует на работу, едет в отпуск или отправляется на рыбалку на маломерном судне. В этих трех случаях на руках у человека должны быть подтверждающие документы.

Как рассказали журналистам в оперштабе, для составления объяснения не обязательно распечатывать его форму, можно составить документ от руки.

Как сообщалось, в Мурманской области зафиксировано 509 случаев заболевания коронавирусом. 56 человек выздоровели, трое скончались.

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