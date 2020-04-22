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Роскомнадзор приостановил плановое наблюдение за СМИ до конца июня

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор по просьбе Минкомсвязи приостановил плановые контрольные мероприятия в отношении СМИ, в надзорном ведомстве уточнили, что систематического наблюдения в сфере СМИ и телерадиовещания не будет до конца июня.

Об этом говорится в ответе замглавы Минкомсвязи Алексея Волина в адрес председателя Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева, датированном 17 апреля.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора, ранее в связи с эпидемиологической ситуацией РКН отменил проведение плановых контрольных мероприятий в отношении СМИ и вещателей, запланированных в срок до 30 апреля.

"В настоящее время уже принято решение об отмене всех плановых систематических наблюдений в сфере СМИ и телерадиовещания вплоть до 30 июня", - сообщили в РКН. "Стоит отметить, что внеплановые мероприятия при наличии оснований проводиться будут", - добавили там.

В письме замглавы Минкомсвязи также сказано, что ведомство вместе с представителями медиаиндустрии сформировало и представило в правительство комплекс мер по снижению налогового давления, частичной отсрочке выплат и заморозке проверок в отношении редакций СМИ. В настоящий момент указанные предложения прорабатываются Минэкономразвития России по поручению кабмина, заявил Волин.

Кроме того, Минкомсвязи направила письма главам субъектов РФ "с аргументированной просьбой обеспечить бесперебойную работу организаций, производящих и выпускающих СМИ". "По поступающей информации от представителей отрасли, на настоящий момент в 30 регионах РФ газеты и журналы выходят без перебоев. Полагаем, что их примеру могут последовать и другие субъекты РФ", - говорится в документе.

Отмечается, что в настоящее время проводится интенсивная и тщательно скоординированная работа различных органов власти в диалоге с представителями отрасли в поиске оптимальных возможных антикризисных решений.

Предлагаемые меры поддержки СМИ в условиях кризиса

2 апреля СЖР и Национальная ассоциация телевещателей (НАТ), куда входят более 600 федеральных и региональных вещательных компаний, попросили премьер-министра Михаила Мишустина включить СМИ в список отраслей на приоритетную поддержку правительства, а также предложили рассмотреть возможность принятия ряда мер, которые, по их мнению, позволят облегчить деятельность вещателей.

Предлагалось, в частности, введение моратория на проверки по исполнению лицензионных условий и отказ от штрафов за формальные нарушения при осуществлении вещательной деятельности. "Прямо в эти дни, в том числе нерабочие, введение которых связано с распространением коронавирусной инфекции, проходят проверки ряда СМИ и выносятся штрафы за формальные нарушения", - отмечалось в обращении.

21 апреля Минкомсвязи опубликовало свой список системообразующих компаний из 79 организаций в сфере информации и связи, которые могут рассчитывать на приоритетную поддержку. В список попали компании из 14 отраслей: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные агентства; книжные издательства; газеты; радиостанции; книжные издательства; предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность; книжные магазины; рекламные агентства.

В дальнейшем перечень системообразующих предприятий будет обновляться исходя из оценки соответствия установленным отраслевым показателям, а также соответствия выше указанных критериев, сообщили в ведомстве.

Хроника 27 января – 22 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Роскомнадзор Минкомсвязи Алексей Волин СЖР Владимир Соловьев

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