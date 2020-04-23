В РФ началась разработка оружия против гиперзвуковых ракет

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Разработка системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая будет ставить помехи гиперзвуковым летательным аппаратам (ГЗЛА) противника, началась в России, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Эта система должна уметь отражать удары и создавать помехи всем уже существующим и перспективным ГЗЛА, чтобы защищать важные военные и гражданские объекты. Системы радиоэлектронной борьбы, как отмечает издание, сможет подавлять прицельные устройства гиперзвуковых летательных аппаратов на конечном участке траектории полета. Это помешает нанести точный удар боеприпасам с оптико-электронными, радиолокационными и спутниковыми головками самонаведения.

"Эксперты отмечают, что система не должна позволить поразить цели ГЗЛА даже в том случае, когда они прорвутся через комплексы противовоздушной и противоракетной обороны", - сказано в публикации.

О разработках гиперзвукового оружия официально, помимо России, объявили в США и Китае.