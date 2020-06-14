В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия создаст системы для борьбы с гиперзвуком, когда другие страны только создадут гиперзвуковые ракеты, заявил президент РФ Владимир Путин

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - сказал он в интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто: "Скорости такие, что взять их невозможно".

"В этом уникальность нашего сегодняшнего положения, - заявил Путин. - Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие".

"Я всегда говорил, что ведущие военные державы мира безусловно будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие, - отметил он. - Но пока с 2018 года это гиперзвуковое оружие таки ни у кого и не появилось еще".

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.

Уже в апреле газета "Известия" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщила, что в стране началась разработка системы радиоэлектронной борьбы, которая будет ставить помехи гиперзвуковым летательным аппаратам противника.