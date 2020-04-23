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В Кемеровской области загорелось село

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Несколько домов горят в поселке Постниково Ижморского района Кемеровской области. Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.

По данным на этотмомент, пострадавших и погибших нет.

Местные жители публикуют видео с места пожара: на кадрах видно, что горят несколько домов по обоим сторонам проезжей части.

"Горит почти вся деревня, мы приехали в магазин, он тоже сгорел", - говорит на видео один из очевидцев.

Губернатор Кузбасса в соцсетях сообщил, что всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь, в том числе предоставлено временное жилье.

О причинах возгорания пока ничего не сообщается.

Кемеровская область Кузбасс

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