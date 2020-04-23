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В разных районах Кузбасса сгорели десятки домов из-за пала травы

В разных районах Кузбасса сгорели десятки домов из-за пала травы
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В четверг, 23 апреля, в нескольких районах Кемеровской области произошли пожары в частном секторе, пострадавших и погибших нет, но десятки людей потеряли свои дома.

Так пожар в дачном поселке в Мариинском районе Кузбасса уничтожил пять домов, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Также пожары были ликвидированы в селах Постниково и Краснинское, а также жилом районе Кедровка города Кемерово, в селе Пашково огонь локализован.

Пресс-служба Главного управления МВД по Кузбассу сообщает, что в обстоятельствах произошедших пожаров будут разбираться сотрудники полиции.

В свою очередь департамент лесного хозяйства региона сообщает, что именно выжигание травы населением во время штормового ветра стало причиной пожаров, в результате которых пострадали ело Постниково в Ижморском районе, Краснинское в Промышленновском и Пашково в Яшкинском районе.

В регионе сохраняется четвертый уровень пожароопасности, действует особый противопожарный режим. Несмотря на минерализованную полосу из-за ветра огонь распространяется даже на молодые посадки сосны.

С начала года сообщения о возгораниях в жилом секторе из-за пала трава поступали из разных регионах по всей стране. За нарушение правил пожарной безопасности в РФ предусмотрены штрафы.

Кемеровская область Кузбасс

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