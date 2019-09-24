Обвиняемый в шпионаже Уилан решил временно воздержаться от операции в РФ

Гражданин США Пол Уилан в Мосгорсуде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американец Пол Уилан, обвиняемый в РФ в шпионаже, отказывается от медицинской операции в России до тех пор, пока не узнает мнение иностранного врача, заявил "Интерфаксу" брат Уилана Дэвид.

"Представители консульства Великобритании посещали Пола 12 сентября, от них мы узнали, что Пол не согласен на операцию, которую могут провести российские тюремные доктора, до тех пор, пока он не узнает мнение доктора из Соединенных Штатов по этому вопросу", - сказал Дэвид Уилан. Собеседник агентства добавил, что в СИЗО не против такой просьбы, "но до сих пор никаких подвижек по данному вопросу нет".

В свою очередь, адвокат Пола Уилана Ольга Карлова подтвердила, что следствие и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не против проведения операции американцу, однако тот настаивает на консультации с иностранными медиками. По словам юриста, ее подзащитный "хочет получить все документы обследования, отправить их своим врачам, у которых он консультировался до приезда в Россию, и уже после консультации с ними решить, соглашаться на операцию или нет".

По словам адвоката, осмотр американца проводил в 20-й горбольнице в Москве квалифицированный врач. "Могу сказать, что отношение к нему (Уилану - ИФ) в больнице лучше, чем к россиянам, которые находятся под стражей и попадают в больницу", - отметила Карлова.

По данным защиты американца, российские врачи не установили крайней необходимости в экстренной операции по удалению паховой грыжи, однако готовы провести операцию, если Уилан согласится.

Дело Уилана

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет тюремного заключения. Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

При этом, утверждает адвокат Жеребенков, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел. Как сказал Жеребенков, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Брат Уилана Дэвид утверждал, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, посольство США в РФ и госдепартамент.