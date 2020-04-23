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В 41 регионе РФ продолжили стройку без ограничений, несмотря на коронавирус

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Строительная деятельность без каких-либо ограничений из-за распространения коронавируса ведется в настоящее время в 41 регионе страны. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"В 41 субъекте РФ стройка идет в обычном режиме, в остальных регионах действуют какие-то незначительные ограничения. Решение о ведении строительства и каких-либо ограничений в этой сфере принимается руководством каждого региона, исходя из эпидемиологической ситуации", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Сегодня серьезные меры приняты в Москве и Подмосковье - здесь ведутся только инфраструктурные работы, однако мы надеемся, что и здесь в скором времени ситуация наладится", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что правительство вместе с главами регионов ежедневно мониторит ситуацию.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил, что основная масса субъектов РФ не стали полностью останавливать стройки.

"Основная масса субъектов РФ поступила следующим образом: они не полностью прекратили стройку, а пошли по пути остановки тех площадок, где на сегодняшний день имеются претензии к соблюдению санитарных норм, то есть вот не полностью субъект принял решение, что стройка на 100% останавливается", - сказал Якушев.

Он отметил, что те стройки, к которым есть претензии, запускаются после устранения замечаний Роспотребнадзора.

Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 по 19 апреля. Исключением является строительство медицинских объектов и метро. Ограничения также не касаются предприятий "Роскосмоса", "Ростеха" и оборонно-промышленного комплекса, и предприятий, которые работают в непрерывном цикле и обслуживают городской, железнодорожный транспорт и аэропорты.

В Подмосковье полностью приостановлено строительство многоквартирных домов и социальных объектов.

Марат Хуснуллин коронавирус

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